شرطة كركوك تنفي وجود احتكاك مع قوات الجيش في حي نوروز

2024-01-04 21:42:01 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاوينفت قيادة شرطة كركوك، اليوم الخميس، وجود احتكاك مع القوات الأمنية التابعة لوزارة الدفاع في حي الضباط (نوروز) في كركوك، مؤكدة أن الملف الأمني في تلك المناطق يعود لقيادة الشرطة من دون مشاكل.وقال نائب قائد شرطة كركوك اللواء علي مطشر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ما يشاع حول وجود مشاكل في أحد الأحياء السكنية والقوات الأمنية لا صحة له".وأضاف مطشر، أن "القوات الأمنية طلبت من المتجاوزين على أرض وزارة الدفاع في الحي المذكور إخلاءها من دون مشاكل، وقيادة الشرطة أخذت على عاتقها زمام الأمور".وتابع، أن "التوجيهات الصادرة من المراجع العليا كانت واضحة بصدد إخلاء تلك الأحياء السكنية من خلال الطرق القانونية، وأن ما أشيع عن حدوث احتكاك عارٍ عن الصحة".