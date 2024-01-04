وزير الصناعة: مؤتمر الاستثمار المعدني حقق نتائج مثمرة

2024-01-04 22:00:05 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث وزير الصناعة خالد بتال النجم خلال اجتماع عقده، اليوم الخميس، مُستجدات مشروع النبراس للبتروكيمياويات، فيما أصدر ثلاث توصيات، مؤكداً في الوقت نفسه أن مؤتمر الاستثمار المعدني الذي عقد العام الماضي حقق نتائج مُثمرة.وقالت وزارة الصناعة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الصناعة والمعادن خالد بتّال النجم ترأسَ، اليوم الخميس، الاجتماع الرابع للمجلس التنسيقي الصناعي بحضور مُستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة حمودي عباس، والمسؤولين والمعنيين في الوزارة ووكلاء ومُمثلين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومُختلف الوزارات والهيئات، كما حضره رئيس إتحاد الصناعات العراقي ورئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين وذلك لمناقشة الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال".وأضافت، أن "الاجتماع استهل باستعراض توصيات الجلسة السابقة خاصة ما يتعلق بتطبيق الإستراتيجية الصناعية".وأكد بتال، أن "هذه الإستراتيجية دليل عمل ورسم سياسة لدوائر وشركات الوزارة وفق البرنامج الحكومي"، مُشيراً، إلى أنهُ "سيتم إعداد خُطة لِعمل الوزارة للفترة المقبلة تتضمن التركيز على أهم الصناعات التي سيتم المُضي بها".وشهد الاجتماع مناقشات ومداولات حول مواضيع عديدة منها استعراض ومناقشة نتائج مُنتدى الشراكات الصناعية في مُحافظة البصرة.وأكد بتال، أن "مؤتمر الاستثمار المعدني ومُنتدى الشراكات الصناعية حقق نتائج مُثمرة وأسفر عن توقيع مُذكرات تفاهم وعقود شراكة مع شركات متخصصة في عدد من الصناعات".وتم خلال الاجتماع، بحسب البيان، مناقشة مستجدات مشروع النبراس البتروكيمياوي من خِلال استعراض توصيات الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وخطوات تنفيذ هذا المشروع، ومناقشة المواضيع الأخرى المعروضة في جدول الأعمال.وتمخض عن الاجتماع، بحسب البيان، بعض التوصيات منها:- توزيع محاضر وتوصيات اجتماعات المجلس التنسيقي الصناعي على جميع الوزارات والجهات المعنية للاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم.- على وزارة النفط تزويد المجلس برؤية شاملة حول إمكانياتها ومدى قدرتها على توفير كميات الوقود اللازمة لكافة المشاريع للقطاعين العام والخاص.- تحديد موعد الاجتماع المقبل في مطلع شهر آذار المُقبل.