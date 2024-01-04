مسؤول دفاعي أمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن الضربة التي استهدفت "السعيدي "

2024-01-04 22:02:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف مسؤول دفاعي أمريكي، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، عن سبب استهداف الولايات المتحدة للقيادي في الحشد الشعبي بحركة (النجباء) مشتاق طالب السعيدي "أبو تقوى" بغارة شرق العاصمة بغداد ظهر اليوم.

وقال المسؤول الامريكي في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إنه "عند الـ 12ظهرا بتوقيت العراق اتخذنا إجراءات ضرورية ضد (أبو تقوى) القائد بحركة النجباء".

وبين ان "(أبو تقوى) كان ضالعا في التخطيط وشن هجمات على القوات الأمريكية"، مبينا أن "الضربة الجوية التي نفذناها في العراق أدت إلى (مقتل) عضو آخر في حركة النجباء".

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في وقت سابق اليوم الخميس، أن الاستهداف الأمريكي لأحد مقار الحشد الشعبي شرقي بغداد "عمل لا يختلف عن الأعمال الإرهابية".

وقال رسول في بيان: "في اعتداء سافر وتعدٍّ صارخ على سيادة العراق وأمنه، أقدمت طائرة مسيرة على عمل لا يختلف عن الأعمال الإرهابية، باستهداف أحد المقارّ الأمنية في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، مما أدى إلى وقوع ضحايا في هذا الحادث المرفوض جملة وتفصيلاً".

وأضاف، ان"القوات المسلحة العراقية تحمّل قوات التحالف الدولي مسؤولية هذا الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل القائد العام للقوات المسلحة، الأمر الذي يقوض جميع التفاهمات ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي".

وتابع: "إننا نعدُّ هذا الاستهداف تصعيداً خطيراً واعتداءً على العراق وبعيداً عن روح ونص التفويض والعمل الذي وجد من أجله التحالف الدولي في العراق".

وأعلنت قيادة عمليات حزام بغداد للحشد الشعبي، اليوم الخميس، استشهاد نائب قائدها الشهيد أبو تقوى السعيدي، إثر عدوان أميركي في بغداد.