الدفاع تصدر تنويها للمواطنين في بغداد: تحليق منخفض صباح الغد

2024-01-04 22:16:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





نسترعي انتباه المواطنين الكرام، ستقوم طائرات القوة الجوية وقيادة طيران الجيش، بالتحليق فوق سماء العاصمة بغداد، وبارتفاعات منخفضة يوم الجمعة الموافق 5 كانون الثاني 2024 من الساعة الـ 11 صباحاً ولغاية الـ 2 ظهراً، لإجراء ممارسات ميدانية استعداداً للاحتفال بالذكرى الثالثة بعد المائة لتأسيس الجيش العراقي، مما قد يؤدي إلى سماع أصوات تلك الطائرات.

لذا اقتضى التنويه..





وزارة الدفاع العراقية

٤ كانون الثاني ٢٠٢٤