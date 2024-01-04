دوري السلة الممتاز.. فوز صعب للكرخ على الكهرباء وزاخو يتجاوز نفط الشمال بسهولة

2024-01-04 22:34:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تغلب اليوم الخميس نادي الكرخ بصعوبة على نادي الكهرباء بفارق ثلاث نقاط بنتيجة (84-81) نقطة، لحساب الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة نادي الكرخ بالعاصمة بغداد.

وقدم الفريقان مستوى كبيراً وشهد اللقاء ندية وتنافساً حادا بين الفريقين وتقارب في النقاط والمستوى بعد تبادل تسجيل النقاط حتى اللحظات الاخيرة ليحسم اللقاء لصالح الكرخ بفارق نقطتين.

كما حقق نادي زاخو فوزاً سهلاً على نادي نفط الشمال بفارق 19 نقطة وبنتيجة (82-63) نقطة لحساب الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

جرت المباراة مساء اليوم بقاعة بلادي في محافظة كركوك.