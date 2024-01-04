2024-01-04 22:40:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدرت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، تنويهاً جديداً بشأن تحليق منخفض للطيران العراقي في بغداد.وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "نسترعي انتباه المواطنين، ستقوم طائرات القوة الجوية وقيادة طيران الجيش، بالتحليق فوق سماء العاصمة بغداد، وبارتفاعات منخفضة يوم الجمعة الموافق 5 كانون الثاني 2024 من الساعة الـ 11 صباحاً ولغاية الـ 2 ظهراً".وأضافت، أن "ذلك يأتي لإجراء ممارسات ميدانية استعداداً للاحتفال بالذكرى الثالثة بعد المائة لتأسيس الجيش العراقي، مما قد يؤدي إلى سماع أصوات تلك الطائرات، لذا اقتضى التنويه".