2024-01-04 23:02:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي لكرة اليد من تحقيق الفوز على مضيفه فريق الريان القطري بفارق خمسة أهداف وبنتيجة 29 - 24 هدف.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد احمد رياض لوكالة شفق نيوز؛ إن "المباراة اقيمت المباراة ضمن المعسكر التدريبي المقام لمنتخبنا الوطني حالياً في العاصمة القطرية الدوحة".

وأضاف رئيس الاتحاد ان "المعسكر التدريبي لمنتخبنا في قطر يستمر لغاية 7 من الشهر الحالي"، موضحا أنها "تعد مرحلة اخيرة قبل الدخول في منافسات آسيا".

وبين ان "المنتخب سيغادر بعد معسكره الحالي متوجها الى مملكة البحرين للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تعد مؤهلة لكأس العالم".

واشار الى ان "المنتخب شارك ايضا ضمن معسكره في بطولة قطر الدولية وكان الفائدة كبيرة للاعبين رغم خسارته أمام الجزائر 35-39 هدفاً، وأمام منتخب قطر 29-34 هدفاً".

وكانت القرعة وضعت منتخب العراق بالمجموعة الثالثة الى جانب منتخبات اليابان والهند والسعودية .