الثانية خلال ساعة.. "المقاومة العراقية" تقصف قاعدة أمريكية في سوريا

2024-01-04 23:20:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في ثاني عملية خلال ساعة، اعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق" يوم الخميس، توجيه ضربة بطائرات مسيرة إلى قاعدة امريكية في الأراضي السورية.

وذكر بيان للمقاومة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنها وجهت ضربة "بواسطة الطيران المسيّر"، لـ"قاعدة الاحتلال في حقل العمر النفطي بسوريا"، وفقا للبيان.

وأعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق" في وقت سابق من يوم الخميس، استهداف قاعدة الركبان "الامريكية" في سوريا.