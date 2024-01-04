نادي الكرخ يتمسك بمدربه ويوافق على استقالة المساعدين

2024-01-04 23:46:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت الهيئة الإدارية لنادي الكرخ الرياضي، يوم الخميس، تمسكها بمدرب فريق الكرة أحمد عبد الجبار، فيما قدمت الشكر للمساعد حيدر عبيد ومدرب حراس المرمى عبد الكريم ناعم.

وقال رئيس النادي، كريم حمادي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة رفضت استقالة المدرب أحمد عبد الجبار وهي متمسكة به للاستمرار مع الفريق".

وأضاف حمادي، أن "الإدارة تقدم شكرها وتقديرها إلى المساعد حيدر عبيد ومدرب الحراس عبد الكريم ناعم، لما قدماه من جهود خلال فترة عملهما مع الفريق، بعد أن قبلت استقالتهما استجابة لرغبتهما".

ويحتل نادي الكرخ لكرة القدم، المركز 16 في جدول ترتيب الدوري، بعد انتهاء الجولة 12، وذلك برصيد 11 نقطة.