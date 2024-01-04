2024-01-04 23:52:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير تحديثات حالة طقس يوم غد الجمعة (5 كانون الثاني 2024)، الى أجواء صافية في وسط وجنوب البلاد وأمطار أحياناً غزيرة في الشمال.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك، "️يستمر تواجد السحب في أجواء مدن شمال البلاد خلال نهار وليل يوم الجمعة، ️بينما يسود الاستقرار باقي المدن واجواء صافية عدا ظهور قطع من السحب في وسط وغرب البلاد على فترات".

وتوقع "هطول زخات من الامطار مصحوبة بالبرق والرعد يشمل دهوك والسليمانية واربيل ومناطق من كركوك ونينوى وشمال صلاح الدين".

كما توقع عطية "غزارة الأمطار في نينوى ودهوك شمال اربيل، نهاراً، والسليمانية وشمال اربيل ليلاً".

وحذر "من تشكل الضباب وانعدام الرؤية ليل الجمعة في السليمانية واربيل وكركوك ودهوك وشمال صلاح الدين وشمال ديالى".