2024-01-05 00:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اقدمت لجان مختصة في مديرية بلدية الناصرية بمحافظة ذي قار، ليل الخميس، على اقتحام ساحة الحبوبي وسط المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "6 لجان تابعة لمديرية بلدية الناصرية قامت بمداهمة ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية ورفعت عشرات التجاوزات من أصحاب المحال التجارية والبسطات".

وبين مراسلنا، نقلا عن مسؤول محلي في ديوان المحافظة، ان "الحملة تستهدف المتجاوزين على الطريق العام والذين استغلوا ضعف الحكومات خلال الفترة الماضية"، لافتا إلى أن "الحملة تستمر حتى تنظيف شارع النيل من كافة المتجاوزين على المال".

وتابع مراسلنا، ان "قوات امنية كبيرة صاحبت فرق التجاوزات، تحسبا لأي اعتداء يحصل ضدها من قبل المواطنين المتجاوزين، حيث أن توجيهات مشددة صدرت باعتقال كل من يعترض عمل هذه اللجان المختصة".