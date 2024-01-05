عاتي يكشف منجزات هيئة التصنيع الحربي ويؤكد: سنحقق إيرادات بقيمة 40 مليار دينار

2024-01-05 00:34:01 - المصدر: واع

بغداد - واعكشف رئيس هيئة التنصيع الحربي، مصطفى عاتي، اليوم الخميس، عن منجزات هيئة التنصيع الحربي، فيما اشار إلى أن الهيئة وقعت عقود ستحقق إيرادات بقيمة 40 مليار دينار.وقال عاتي في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيئة افتتحت مصنع حمورابي الذي ينتج الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والذي ينتج 30 ألف مسدس سنوياً وجهزت وزارة الداخلية بـ25 ألف مسدس، كما وقعنا عقد معها لتجهيزها بأكثر من 50 ألف بندقية".وأضاف أنه "الهيئة ستنتج اسلحة متوسطة خلال عام 2024"، مؤكداً أن "الهيئة قادرة على تأمين احتياجات القوات الأمنية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وماضون بجعل شركة التحدي ضمن مصاف الشركات العالمية".ولفت إلى أن "مدفع التحدي ما يزال تحت التجربة، وستقوم الهيئة بانتاج اول سيارة كهربائية منتصف العام الحالي، كما بدأنا بصناعة الطائرات الاستطلاعية ودخلت الخدمة، حيث جهزنا الحشد الشعبي بأ10 طائرات مسيرة".ونوه إلى أنه "لا يوجد أي عقد بين وزارة الدفاع وهيئة التصنيع الحربي ولكن لدينا عقود مع وزارة الداخلية وهيئة الحشد الشعبي".وأوضح أن هيئة التصنيع الحربي تضم 23 ألف منتسب، ولكن الحقيقة اننا نحتاج أقل من ربع هذا العدد"، لافتاً إلى أن "الهيئة ابرمت عقود ستحقق إيرادات بقيمة 40 مليار دينار".