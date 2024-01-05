الصحاف: رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا اعرب عن إستعداده لزيارة العراق

2024-01-05 00:46:00 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد القائم باعمال السفارة العراقية في ليبيا، احمد الصحاف، اليوم الخميس، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا عبد الحميد الدبيبة اعرب عن إستعداده لزيارة العراق.وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "إلتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة بدولة ليبيا عبدالحميد الدبيبة، وأستمع لرؤاه بشأن التطوّرات الإيجابيّة في الشأن الليبيّ على كافة الصُعُد".وأضاف أن "الدبيبة أعرب بدوره عن إستعداده لزيارة العراق".