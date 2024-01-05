هجوم بالطائرات المسيرة على قاعدة أميركية في شرق سورية

2024-01-05 01:00:04 - المصدر: العربي الجديد

أعلنت قوى عراقية مسلحة، مساء الخميس، أنها هاجمت بالطائرات المسيرة معسكراً للتدريب قرب قاعدة التنف الأميركية، عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية، شرقي سورية.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، إنها استهدفت قاعدة أميركية في مخيم الركبان، قرب التنف، بالطائرات المسيرة "رداً على الجرائم المرتكبة بحق أهالي غزة"، وأشارت إلى أنها "أصابت الهدف بشكل مباشر".

وقال "المرصد السوري لحقوق الانسان" إن طائرات مسيرة استهدفت معسكراً للتدريب قرب قاعدة التنف التي تتمركز فيها قوات لـ"التحالف الدولي"، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وهذا الهجوم هو الثاني على القاعدة الأميركية خلال 24 ساعة، حيث سبق أن هاجمت القوى العراقية المسلحة القاعدة، مساء الأربعاء، بطائرات مسيرة دون أنباء عن سقوط خسائر في صفوف القوات الأميركية في المنطقة. كما تبنت، الأربعاء، قصف قاعدة حقل العمر النفطية في دير الزور شرقي سورية بالطائرات المسيرة.

وأحصى المرصد السوري 72 هجوماً من قبل القوى المدعومة من إيران على القواعد الأميركية في سورية، منذ تاريخ 19 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، أكثرها طاول قاعدة حقل العمر.

في المقابل، نفذت الطائرات الحربية الأميركية، منذ بداية هذه الهجمات على قواعدها، تسعة استهدافات جوية طاولت مواقع ونقاطاً وآليات تابعة للمليشيات الإيرانية في سورية، أسفرت عن مقتل 17 من العسكريين وإصابة 10 آخرين منهم على الأقل، فضلاً عن تدمير وإصابة سلاح وذخائر وآليات بحسب المرصد.