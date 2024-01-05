الذهب يتجه لأول انخفاض أسبوعي مع أداء أفضل للدولار

2024-01-05 07:44:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يتجه الذهب إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي في شهر، اليوم الجمعة، إذ تلقى الدولار دعما من انحسار توقعات الخفض المبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين يترقب المستثمرون تقرير توظيف رئيسي في وقت لاحق اليوم سعيا لمزيد من المؤشرات حول الفائدة.

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ يوليو 2023، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل الأميركية، أظهرت بيانات أمس الخميس تراجع عدد الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع، وأن أرباب العمل في القطاع الخاص عينوا عددا أكبر من العاملين مما كان متوقعا في ديسمبر.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي عقد يومي 12 و13 ديسمبر إحساسا متزايدا بين صناع السياسات بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، لكنهم أشاروا إلى درجة عالية من الضبابية حول توقعات خفض الفائدة.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي تراجع رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة، إذ تتوقع الأسواق الآن فرصة نسبتها 65 بالمئة لخفض الفائدة بحلول مارس، مقارنة مع 90 بالمئة قبل أسبوع.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي يصدر في وقت لاحق اليوم بحثا عن مزيد من المؤشرات.

وبحلول الساعة 0156 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2054.10 دولارا للأونصة. وانخفض بنسبة 0.8 بالمئة تقريبا منذ بداية الأسبوع بعد ثلاثة مكاسب أسبوعية متتالية.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2053.00 دولارا للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.13 دولارا للأونصة. وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 953.61 دولارا.

وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1044.23 دولارا للأونصة بعد انخفاض دام ثماني جلسات.