2024-01-05 08:56:01 - المصدر: واع

متابعة - واعحسم المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، مسألة رحيل بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر كانون الثانى الجاري.وقال ديكو: "لن يرحل أي لاعب خلال شهر كانون الثانى الجاري".وبسؤاله حول إمكانية التعاقد مع أليكس جارسيا لاعب جيرونا، أجاب: "يعجبنا العديد من اللاعبين لكن الصفقات لا تعتمد علينا.. ويجب علينا أن نحل مشكلة اللعب النظيف، وإذا نجحنا في ذلك سوف نرى ما يمكن فعله".وأنهى برشلونة مباراته ضد لاس بالماس بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد ، سجلهما فيران توريس والكاي غونداغان من ضربة جزاء في الوقت القاتل من المباراة.ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 41 نقطة، بينما لاس بالماس في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.المصدر : كورة