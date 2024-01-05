أول انخفاض أسبوعي للذهب خلال شهر

2024-01-05 09:21:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يتجه الذهب إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي في شهر، اليوم الجمعة (5 كانون الثاني 2024)، إذ تلقى الدولار دعما من انحسار توقعات الخفض المبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين يترقب المستثمرون تقرير توظيف رئيسي في وقت لاحق يوم الجمعة سعيا لمزيد من المؤشرات حول الفائدة.

وبحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2054.10 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض 0.8 بالمئة تقريبا منذ بداية الأسبوع بعد ثلاثة مكاسب أسبوعية متتالية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2053.00 دولار للأوقية.

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ يوليو تموز 2023، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكية، أظهرت بيانات يوم الخميس تراجع عدد الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع، وأن أرباب العمل في القطاع الخاص عينوا عددا أكبر من العاملين مما كان متوقعا في ديسمبر كانون الأول.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي عقد يومي 12 و13 ديسمبر كانون الأول إحساسا متزايدا بين صناع السياسات بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، لكنهم أشاروا إلى درجة عالية من الضبابية حول توقعات خفض الفائدة.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي تراجع رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة، إذ تتوقع الأسواق الآن فرصة نسبتها 65 بالمئة لخفض الفائدة بحلول مارس آذار، مقارنة مع 90 بالمئة قبل أسبوع.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي يصدر في وقت لاحق اليوم بحثا عن مزيد من المؤشرات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.13 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 953.61 دولار.

وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1044.23 دولار بعد انخفاض دام ثماني جلسات.











