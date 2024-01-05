الدولار يتجه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ تموز

2024-01-05 10:20:42 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اقتصاد

ارتفع الدولار، خلال التعاملات المبكرة الجمعة (5 كانون الثاني 2024)، متجها نحو تسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ يوليو بفعل انحسار توقعات الخفض الحاد والمبكر لأسعار الفائدة هذا العام، وذلك قبيل صدور بيانات للوظائف الأميركية في وقت لاحق اليوم والتي تحظى بمتابعة وثيقة.

وأظهرت بيانات الخميس أن أرباب العمل في القطاع الخاص الأميركي عينوا عددا أكبر من المتوقع من العاملين في ديسمبر، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل الأمر الذي ينبغي أن يواصل دعم الاقتصاد.

وساعد ذلك الدولار على تخطي ضعفه، وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، 102.39 في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة. وصعد المؤشر واحدا بالمئة هذا الأسبوع، وهو أقوى أداء له منذ الأسبوع المنتهي في 23 يوليو.

وسيواجه انتعاش الدولار اختبارا عند صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في وقت لاحق من الجلسة. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توفير 170 ألف وظيفة في ديسمبر، انخفاضا من 199 ألف وظيفة في نوفمبر.

وقال هاميش بيبر الخبير الاستراتيجي في الدخل الثابت واستراتيجيات العملات في هاربر لإدارة الأصول "قوة الدولار التي نشهدها في بداية عام 2024 قد يكون لها علاقة أكبر بالطلب على الملاذات الآمنة إذ تواجه أسواق الأسهم صعوبات وزادت تقلبات السوق".

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي تراجع رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة، إذ تتوقع الأسواق الآن فرصة نسبتها 65 بالمئة لخفض الفائدة في مارس، مقارنة مع 86 بالمئة في الأسبوع السابق.

ومع صعود الدولار تراجع الين كثيرا هذا الأسبوع، إذ انخفضت العملة اليابانية بنسبة 2.5 بالمئة مقابل الدولار وتتجه لتسجيل أضعف أداء أسبوعي منذ يونيو.

وهبط الين الجمعة بنسبة 0.06 بالمئة إلى 144.72 للدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 144.90 في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع اليورو في أحدث تعاملات بنسبة 0.09 بالمئة إلى 1.0953 دولار، متجها لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8 بالمئة، منهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع.

وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2694 دولار، مرتفعا بنسبة 0.12 بالمئة خلال الجلسة، لكنه لا يزال يتجه نحو انخفاض طفيف بالنسبة للأسبوع.

وعلى صعيد العملات المشفرة، انخفضت بتكوين بنسبة 0.91 بالمئة إلى 44082.61 دولار وتراجعت عملة إيثر بنسبة 0.53 بالمئة إلى 2263.75 دولار.



