شركة نفط البصرة ترعى إرسال 3 وجبات من جرحى الحشد للعلاج في كربلاء

2024-01-05 10:21:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - محليات

اعلنت شركة نفط البصرة، اليوم الجمعة (5 كانون الثاني 2024)، ارسال ثلاث وجبات من جرحى الحشد الى مستشفى الكفيل في محافظة كربلاء؛ لاجراء عمليات جراحية لهم.

وقال مدير العلاقات في الشركة ثائر ياسين، لـ"بغداد اليوم"، إن "نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني السواد زار هيئة الحشد الشعبي في البصرة واطلع على احتياجات الهيئة وتم تجهيزهم بالمتطلبات ومن ضمنها الاتفاق مع مستشفى الكفيل لعلاج المصابين".

ودعا ياسين، جميع الجرحى من ابناء الحشد الشعبي إلى "استغلال مبادرة وزير النفط بعلاج المصابين بمستشفى الكفيل وهو جزء قليل اكراما لجهودهم في تحرير الوطن من تنظيم داعش الارهابي".

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