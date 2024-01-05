ضربة موجعة في الطريق إلى برشلونة

2024-01-05 11:24:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يبدو أن نجم برشلونة سيغيب عن كأس السوبر الإسباني، عقب الإصابة التي تعرض لها، خلال الانتصار 2-1 على لاس بالماس، أمس الخميس (4 كانون الثاني 2024)، في الجولة 19 من الليجا.

ويدور الأمر حول جواو كانسيلو ظهير أيمن برشلونة، والذي دخل قائمة المصابين بجوار تير شتيجن وجافي وبيدري وماركوس ألونسو وإينيجو مارتينيز.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن كانسيلو سيخضع لفحوصات اليوم الجمعة، لتحديد مدى الإصابة، لكن كل شيء يشير إلى أنه لن يلحق بالسوبر الإسباني في السعودية.

وأصيب كانسيلو عند محاولة تسديد الكرة، حيث اصطدم بلاعب لاس بالماس، مما أدى إلى تدوير ركبته اليسرى، وغادر الملعب وهو يعرج.

يذكر أن برشلونة سيفتتح مشواره في بطولة كأس السوبر الإسباني، بمواجهة أوساسونا، الخميس المقبل.









المصدر: موقع كورة