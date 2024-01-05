إجرام بغداد تكشف جريمة قتل غامضة لشاب وتعتقل الجناة

2024-01-05 11:36:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد من الكشف عن جريمة قتل غامضة لشاب من قبل اشخاص مجهولين ضمن منطقة حي العامل ببغداد.

ولغموض الحادث احيلت الأوراق التحقيقية الى مكتب حي العامل لمكافحة الاجرام، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وبجهود فنية اثمرت بالتوصل الى الجانيين والقبض عليهما، ولدى اجراء التحقيق معهما اعترفا صراحة عن قيامهما بقتل المجنى عليه بسلاح ناري لوجود خلاف فيما بينهم على دراجة نارية.

تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل.

يتبع ...