المفوضية تبلغ رئاسة الإقليم بتعذر إجراء الانتخابات في كردستان بموعدها المحدد

2024-01-05 11:50:33 - المصدر: قناة الاولى

الأولى - كردستان





أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، أنها أبلغت رئاسة الإقليم رسيما بتعذر إجراء الانتخابات التشريعية في كردستان بموعدها المحدد في الـ 25 من شباط المقبل.





وقال مسؤول إعلام المفوضية عماد جميل في تصريح للإعلام الكردي، تابعته (الأولى) إن "المفوضية لا يمكنها إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان نتيجة تأجيل المحكمة الاتحادية لقرارها الخاص بمقاعد المكونات إلى الـ21 من الشهر الجاري".

وأضاف أن "المدة المتاحة أمام المفوضية ليست كافية لاتخاذ الإجراءات الضرورية والخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان"، مؤكدا أن "مفوضية الانتخابات أبلغت رئاسة الإقليم رسميا بتعذر إجراء الانتخابات في موعدها"، داعية إياها إلى "تحديد موعد جديد بالتوافق مع الأطراف السياسية".