2024-01-05 11:50:33 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، إزالة 20 مطعما في بغداد تجاوزت على نهر دجلة، وفيما حددت سلبيات ذلك، أكدت أن إجراءاتها حدت من التجاوزات التي تتنوع إلى ثلاث.





وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد شمال في تصريح تابعته (الأولى): إن "هنالك 3 أنواع من التجاوزات على المنظومة المائية الأول هو التجاوز على الحصص، والثاني على محرمات الأنهر عبر التواجد بأماكن المحرمات وأماكن ممرات المياه، والثالث تجاوز الملوثات"، مبينا أن "التجاوز على محرمات الأنهر يتضمن المطاعم والمحال والمنشآت السياحية الموجودة على مسار النهر وهذا يؤثر في ثلاثة أمور مهمة".

وأضاف، أنه "يؤثر على مرور اي موجة فيضانية ويقيد حركة تدفق المياه في الأنهر والأمر الثالث إنه يزيد نسبة الملوثات عبر مخلفات هذه المطاعم التي ترمى في النهر وهي بطبيعة الحال انشأت دون إجازة وغير خاضعة للرقابة".

وتابع أن "الوزارة اتخذت إجراءات بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وبدعم من القوات الأمنية بمختلف الصنوف، وأزالت التجاوزات وحدت منها وأقامت دعاوى على المتجاوزين وهذا الأمر أصبح من أولويات عمل الوزارة".

وبين أنه "تم إزالة 20 مطعما في منطقة الكريعات، حيث أنشأت هذه المطاعم في غفلة من الزمن عندما كانت الرقابة ضعيفة على هذا الموضوع ولم تكن هنالك شحة مياه في حينها، أما في الوقت الحالي هنالك مشكلة بالمياه والتجاوزات تؤثر على حصص المياه ويجب الحفاظ على جمالية النهر وهوية بغداد لأن التجاوزات ظاهرة غير حضارية"، موضحا أن "اي مُنشأ سواء كان تجاريا او سياحيا لابد ان يخضع الى تعليمات وضوابط وموافقات أصولية منها السياحية والصحية".