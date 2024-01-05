2024-01-05 11:56:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ندد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الجمعة، بتكرار الهجمات التي تستهدف مقار الحشد الشعبي من قبل قوات التحالف الدولي المناهضة لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مجددا موقف حكومته "الثابت والمبدئي" في إنهاء وجود تلك القوات في البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره الحفل التأبيني الذي أقامته هيئة الحشد الشعبي في الذكرى الرابعة على اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد "أبو مهدي المهندس"، وقائد الحرس الثوري الإيراني السابق الجنرال قاسم سليماني ورفاقهما بضربة جوية امريكية قرب مطار بغداد الدولي عام 2020.

وأشار السيد السوداني، في كلمة له، إلى أن "الاعتداء الذي أدى الى (اغتيال المهندس، وضيف العراق الجنرال قاسم سليماني، مثل ضربة لكل الأعراف والمواثيق والقوانين التي تحكم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، مثلما كان جريمة نكراء غير مبررة".

وأضاف أن الحكومة بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية، مشددا أنه لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على ارض العراق وسمائه.

تتمة..