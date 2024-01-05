2024-01-05 12:07:16 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل قال رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، إن الحكومة العراقية هي الجهة المخولةُ بفرضِ القانون، مشدداً أنه على الجميعِ العملُ من خلالها، وفيما أشار إلى أن مصداق الوفاء والعرفانِ لدماءِ الشهداءِ احترامَ الدولةَ ومؤسساتِها الدستوريةَ، أكد بلاده بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية جاء ذلك في كلمة له خلال حضوره، صباح اليوم الجمعة، الحفل التأبيني الذي أقامته هيئة الحشد الشعبي في الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المنهدس بضربة أميركية عام 2020