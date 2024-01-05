2024-01-05 12:14:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، أن مهندساً اجنبي الجنسية أُصيب برصاص طائش شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مهندساً ايرانياً الجنسية في الأربعينات من عمره يعمل في شركة ايرانية تنفذ مشروعا حيويا بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اصيب برصاصة طائشة في الكتف اثناء قيادته إحدى عجلات المشروع".

وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل المهندس لأقرب مركز صحي لغرض تلقي العلاج اللازم".