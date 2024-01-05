محافظ ميسان يفتتح مدرسة نموذجية

2024-01-05 12:46:01 - المصدر: واع

ميسان ـ واعافتتح محافظ ميسان علي دواي لازم، اليوم الجمعة، مدرسة نموذجية سعة 18 والتي تعتبر البناية الأولى التي تم افتتاحها خلال العام الحالي .وقال دواي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه"تم افتتاح مدرسة نموذجية سعة (18) صفاً بثلاثة طوابق مع التأثيث وجناحاً إدارياً و (4) مختبرات وأجهزة حاسبات وساحة للانتشار وكراجاً للسيارات وحديقة ومجاميع صحية وأجهزة تبريد وتدفئة وبرادات للمياه ومجهزة بالرحلات والمستلزمات المدرسية الحديثة والآثاث في قضاء العمارة بمنطقة العمارات والمنفذة ضمن تخصيصات محافظة ميسان (قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لعام 2022 )".وأضاف أن" المدرسة النموذجية التي تم افتتاحها تعتبر البناية الأولى التي تم افتتاحها خلال هذا العام، مبينا أنه" تم افتتاح (35)بناية مدرسية خلال عامي (2023 و 2024)".وأكد دواي أنه"سيتم افتتاح والمباشرة بعدد من المدارس والمشاريع الأخرى بالفترة القليلة القادمة في المحافظة".