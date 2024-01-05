2024-01-05 12:56:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

طالب القيادي في التجمع الشبكي عباس فاضل، اليوم الجمعة (5 كانون الثاني 2024)، إلى عقد جلسة برلمانية طارئة للبرلمان العراقي.

وقال فاضل لـ"بغداد اليوم" إن "التصعيد المتمثل بقصف مقر للحشد الشعبي في بغداد، يجب أن يكون حافزا لطرد القوات الأمريكية وتنفيذ القرار الذي صدر من البرلمان عام 2020".

وأضاف أن "ما جرى يوم أمس لا يقل خطورة عن حادثة المطار، فالجهة المستهدفة هي جهة رسمية تأتمر بأمر السلطة والدولة العراقية، لذلك عقد جلسة طارئة للبرلمان تعجل بالتصويت على خروج سريع للقوات الأمريكية، وتنفيذ هذا القرار من قبل الحكومة وبشكل مباشر".

واعلن الجانب الأمريكي مسؤوليته عن القصف الذي طال مقرا للحشد الشعبي في بغداد، وراح ضحيته عددا من القادة بينهم المعاون الجهادي لحركة النجباء "ابو تقوى السعيدي".



