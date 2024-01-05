كيف يمكن أن يسيطر العرب على دور الـ 16 في كأس آسيا 2023؟

2024-01-05 13:00:04 - المصدر: العربي الجديد

تُشارك في بطولة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر، من فترة 12 يناير/ كانون الثاني حتى 10 فبراير/ شباط، 10 منتخبات عربية، والتي ستُحاول تحقيق نتائج مميزة في دور المجموعات من أجل التأهل إلى الدور الثاني من المنافسات، إذ يُمكن لها جميعها التأهل إلى دور الـ 16.

وتملك المنتخبات العربية فرصاً كبيرة للتأهل إلى دور الـ 16 في بطولة كأس آسيا 2023، خصوصاً مع تطور المستوى وامتلاك العناصر الفنية المميزة التي يمكنها التفوق على المنتخبات المنافسة في دور المجموعات، ليُطرح سؤال مهم، كيف يُمكن للمنتخبات العربية السيطرة على دور الـ 16؟

يُمكن أن يتحول دور الـ 16 في نسخة كأس آسيا عام 2023 إلى ظهور عربي لافت بطريقة واحدة فقط، وهي تأهل جميع العرب من مجموعاتهم وبشكل مباشر، وتجنب الدخول في حسابات معقدة للتأهل، في حال احتلال المركز الثالث في المجموعة التي يُنافسون فيها.

فمثلاً من المجموعة الأولى ممكن أن يتأهل منتخبا قطر ولبنان، ومن المجموعة الثانية منتخب سورية (متصدراً أو وصيفاً)، من المجموعة الثالثة منتخبا الإمارات وفلسطين (أول ووصيف)، من المجموعة الرابعة منتخب العراق (متصدراً أو وصيفاً)، ومن المجموعة الخامسة منتخبا الأردن والبحرين (أول ووصيف)، ومن المجموعة السادسة منتخبا السعودية وعُمان (أول ووصيف).

وبهذا الشكل، تتأهل 10 منتخبات عربية إلى دور الـ 16، وإن كانت بعض المواجهات ستكون عربية-عربية بحُكم تأهل المنتخبات من المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، وبالتالي لعب الأول من مجموعة ضد الثاني من مجموعة ثانية، إلا أنه حضور العرب سيكون قوياً في دور الـ 16 وبنسبة كبيرة في الدور ربع النهائي أيضأً.

ومن شأن هذه الفرضية أن تُعزز فرص تتويج منتخب غربي بلقب بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، خصوصاً أن المنتخبات العربية لديها أفضلية كبيرة في هذه النسخة بحُكم اللعب على أرض عربية والدعم الجماهيري الكبير من الجاليات العربية التي تعيش في قطر.