رئيس اللجنة الأولمبية يزور المنتخب الوطني بمعسكره في الإمارات

2024-01-05 13:28:06 - المصدر: واع

بغداد- واعأشاد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، الدكتور عقيل مفتن، خلال زيارته الوحدة التدريبية المسائية، للمنتخب الوطني العراقي، أمس الخميس، بمعسكره التدريبي في دولة الامارات، بالعمل الاحترافي، الذي يضطلع به اتحاد الكرة، من خلال تهيئة المستلزمات التي من شأنها، الاسهام في تحقيق أفضل النتائج لمنتخباتنا الوطنية، في المحافل الخارجية.وحث مفتن في بيان المكتب الاعلامي للجنة الاولمبية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) لاعبي المنتخب الوطني على تقديم أفضل أداء، والظهور بصورة طيبة وتحقيق النتائج المتميزة، في منافسات بطولة آسيا التي ستنطلق في قطر خلال النصف الأول من شهر كانون الثاني الحالي من أجل إسعاد الشعب العراقي الذي ينتظر الفرحة الكبيرة من أسود الرافدين، في المنافسات القارية.