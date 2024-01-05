الفياض: السيد السيستاني بفتواه أسس مرحلة جديدة في تأريخ الدولة العراقية

2024-01-05 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، أن المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني أسس مرحلة جديدة بفتواه في تأريخ الدولة العراقية.وقال الفياض في كلمته بمحفل الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قادة النصر وتابعتها وكالة الانباء العراقية (واع): إن "ما نشاهده اليوم هو ثمرة لتضحيات قادة النصر"، مشيرا الى أن "السيد السيستاني بفتواه أسس مرحلة جديدة في تاريخ الدولة العراقية".وأضاف: "نعرب عن تفاؤلنا بالمستقبل شريطة الالتزام بمنهج التضحية والمبادئ، وإننا نحتفي مع الجيش العراقي وهو يحتفل بذكرى تأسيسه ونؤكد على مدى الانسجام بين المنظومة الأمنية".