جمعية الصداقة الايطالية العربية تدين قصف مقر الحشد ببغداد: خرق للقانون الدولي

2024-01-05 13:54:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استنكرت جمعية الصداقة الايطالية العربية، (5 كانون الثاني 2024)، القصف الامريكي الذي استهدف أحد مقرات الحشد الشعبي في بغداد.

وذكرت الجمعية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تدين القصف الامريكي للحشد الشعبي والاستهداف المباشر لقادته".

واعتبرت الجمعية "عملية الاستهداف خرقاً للأعراف والقانون الدولي واعتداء على سيادة العراق وخاصة ان الحشد الشعبي هو قوة رسمية عراقية".

وأشارت الى أنها "تعرب عن خالص تعازيها للحشد الشعبي والشعب العراقي وتعلن تضامنها الكامل مع العراق حكومة وشعبا".