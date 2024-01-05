2024-01-05 14:08:05 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفوازأعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، عن اطلاق 6 مجسرات مهمة في العاصمة بعد اكمال الحزمة الاولى من مشاريع فك الاختناقات.وقال مدير عام دائرة المشاريع في أمانة بغداد يقضان الوائلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن"مديرية دائرة المشاريع تسهم بأكثر من محور في فك الاختناقات، وفتح طرق حديثة وجديدة وكذلك تأهيل الطرق ،مبينا ان" احد اسباب الاختناقات هو عدم تأهيل الطرق والازدحام وكذلك التأخر في الحركة ضمن شوارع اعادة تاهيلها الذي يصب بالدرجة الاساسية في فك الاختناقات ".واضاف الوائلي ان" دائرة المشاريع في امانة بغداد لديها حزمة من مشاريع الانفاق والمجسرات الحديثة"، مشيرا الى ان" هناك 6 مجسرات مهمة جدا في بغداد ستنطلق بعد اكمال الحزمة الاولى من مشاريع فك الاختناقات ".وتابع، ان" دائرة المشاريع لديها ايضا طريق استراتيجي مهم وحيوي قادم هو اكمال طريق السندباد الى منطقة التويثة، وكذلك يوجد طرق قيد الدراسة لتوسيع طريق ابو نواس وهو طريق يعد مهما وحيويا ايضا، فضلا عن طرق اخرى في جانب الرصافة لفك الاختناقات"، مؤكداً ان "المشاريع ستشهد الانطلاق والاكمال خلال العام الحالي وبداية السنة القادمة".