حركة طيران حربي غير طبيعية وتشغيل منظومات التصدي.. ماذا يجري في أربيل؟

2024-01-05 14:24:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة (5 كانون الثاني 2024)، عن حركة طيران حربي ومسيّر غير طبيعية في مدينة أربيل ومحيطها والشريط الحدودي مع سوريا من جهة محافظة دهوك.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حركة طيران حربي ومسيّر غير طبيعية منذ ساعات الصباح الأولى في مدينة أربيل والمناطق القريبة من سهل نينوى وكذلك المناطق القريبة من الشريط الحدودي من معبر فيشخابور".

وأضاف أنه "تم تشغيل منظومات التصدي للصواريخ في قاعدة الحرير وقاعدة مطار أربيل بهدف التجربة كما أن القوات الأميركية اتخذت إجراءات احترازية مشددة داخل قوعدها، وفي محيط قنصليتها في عينكاوا وقنصليتها الجديدة على طريق مصيف صلاح الدين".

وفي أواخر العام 2023، أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، استهداف قاعدة حرير العسكرية في محافظة اربيل.

وذكر بيان لـ"المقاومة"، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، أنها "استهدفت قاعدة حرير المحتلة في أربيل، بالطيران المسيّر"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل العدو".