جامعة ميسان تقيم ورشة عمل عن تقنية الـ (VAR)

2024-01-05 14:30:24 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانيأقامت كلية التربية الرياضية والعلوم البدنية في جامعة ميسان ورشة عمل حول استخدام تقنية الـ (VAR) أدارها الحكم الدولي الأستاذ المساعد واثق محمد عبد الله.وقال مدير إعلام جامعة ميسان ليث صبار الكعبي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الورشة تضمنت توضيح بعض النقاط الرئيسية والواجبات التي ينبغي على اللاعب أو المشاهد والحكام معرفتها عن تلك التقنية ومتى يكون استخدامها وماهي الفوائد التي قدمتها والتي نظمت مسار المباريات لبعض الحالات التي قد لا يمكن للحكم الرئيسي مشاهدتها إلّا بعد الرجوع لتلك التقنية".وأضاف أن" الورشة شهدت حضوراً مميزاً لأساتذة كليتنا وطلبتها وممارسي وحكام لعبة كرة القدم وبعض الإعلاميين في المحافظة حيث كان الهدف من تلك الورشة هو المعرفة الحقيقية لاستخدام تقنية الـ (VAR) من جانب ومن جانب آخر كسب الثقافة التحكيمية التي من شأنها أن تقلل من وتيرة المشاحنات والشد الذي يحصل في بعض الحالات".