2024-01-05 14:36:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن قوات "التحالف الدولي" تعرضت لنحو 115 هجوما في الشرق الأوسط منذ 17 تشرين الاول/ أكتوبر الماضي.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن "دعم واشنطن للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين قد قدم لفصائل مسلحة في العراق وسوريا حافزا جديدا لمحاولة طرد قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة".

وقد سجل المسؤولون الأمريكيون "ما لا يقل عن 115 هجوما على القوات الأمريكية منذ 17 أكتوبر، تم تنفيذ معظمها بطائرات بدون طيار أو صواريخ أو كليهما".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنه "بينما استهدفت الولايات المتحدة مواقع مرتبطة بالفاصئل المسلحة في العراق وسوريا عدة مرات في الأشهر الأخيرة، فإن عملية اغتيال القيادي في حركة "النجباء" مشتاق طالب السعيدي وأحد مساعديه في مثل هذا الموقع المركزي في العاصمة العراقية نادرة للغاية".

وكانت طائرة مسيرة قد قصفت مقراً للحشد الشعبي في شارع فلسطين شرق العاصمة بغداد، أمس الخميس، أسفر عن مقتل المسؤول العسكري في حركة النجباء المدعو "أبو تقوى السعيدي" واحد مرافقيه وإصابة 4 آخرين.

فيما أستهدفت قاعدة عين الاسد بناحية البغدادي في محافظة الأنبار بقصف صاروخي صباح اليوم الجمعة.



