إنجاز ثلثه في نينوى.. جدار كونكريتي لمنع تسلل داعش إلى العراق

2024-01-05 14:38:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي خضير المطروحي، يوم الجمعة، إنجاز اكثر من 35% من مشروع الجدار الكونكريتي بين الحدود العراقية السورية لمنع تسلل وتنقل عناصر تنظيم داعش.

وقال المطروحي لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إنجاز 100كم من الجدار في حدود ناحية ربيعة وصولاً إلى طريفاوية وسوف يمتد لأكثر من 300كم إلى حدود محافظة الأنبار مع سوريا لمنع وقطع عمليات تسلل وتنقل التنظيمات الإرهابية".

وبين أن "ارتفاع الجدار يبلغ ثلاثة أمتار وينفذ من قبل شرطة الحدود التابعة لوزارة الداخلية، فيما يقدم الحشد الشعبي الدعم اللوجستي للمشروع في مجالات عدة"، مشيراً إلى أن "نينوى لم تسجل أي حالات تسلل لداعش من الحدود السورية منذ عدة أشهر".

واعتبر المطروحي أوضاع نينوى الأمنية "مثالية بفعل التنسيق العالي والمكثف بين جميع التشكيلات الأمنية والاستخبارية".