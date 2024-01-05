2024-01-05 15:24:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الزوراء الرياضي، يوم الجمعة، أن لاعبها السابق علاء عباس سيعود إلى صفوف "النوارس"، فيما تعاقد فريق الحدود مع لاعب برازيلي ليخوض معه منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقال عضو إدارة النادي عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "المهاجم علاء عباس أنهى ارتباطه مع نادي نساجي مازندران الإيراني بالتراضي، وقد اتفقت معه الإدارة ليعود إلى صفوف الزوراء مجدداً خلال الانتقالات الشتوية".

ويحتل الزوراء بعد انتهاء الجولة 12 المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

وفي السياق، تعاقدت إدارة نادي الحدود مع اللاعب البرازيلي كارلوس برينو لتمثيل كرة الحدود خلال الانتقالات الشتوية لتعزيز خط الدفاع.

وأبرم الحدود أولى صفقاته في الانتقالات الشتوية مع لاعب خط الوسط ياسر نعيم قادماً من نادي الميناء.

ويحتل الحدود بعد انتهاء الجولة 12 المركز السابع برصيد 18 نقطة.