بمشاركة 5 محافظات.. ذي قار تنظم المهرجان السنوي الخامس للخيول العربية (صور)

2024-01-05 16:38:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظمت محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، المهرجان السنوي الخامس لسباق الخيول العربية الأصيلة، بمشاركة أربع محافظات إلى جانبها.

وقال منظم المسابقة، يحيى طالب في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "المسابقة أقيمت في منطقة تل اللحم، جنوبي مدينة الناصرية، بمشاركة 20 متسابقاً من محافظات ذي قار، والبصرة، وميسان، والنجف والمثنى".

وبين أن "المهرجان يقام للسنة الخامسة توالياً ويتضمن سباق الخيول فقط، حيث نطمح إلى تطويره خلال العام المقبل وإضافة عدة مسابقات عليه منها جمال الخيول، وغيرها من الأمور التي تتعلق بالخيل العربية الأصيلة".

وأضاف، أن "المسابقة اليوم أقيمت في شوطين، الأول انتهى بفوز خيول محافظة ميسان، فيما فازت في الشوط الثاني خيول محافظة ذي قار"، مبيناً أن "المسابقة تقام سنوياً بدعم مادي من نفقاتنا الخاصة، دون أي تدخل حكومي فيها".