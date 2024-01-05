النصر السعودي يتفاوض مع بينتو

2024-01-05 17:06:01 - المصدر: واع

متابعة - واعدخلت إدارة النصر السعودي، في محادثات مبدئية مع تياجو بينتو المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي.وكانت إدارة روما قد أعلنت، أمس الخميس، فسخ التعاقد مع تياجو بالتراضي، على أن تكون المغادرة يوم 3 فبراير/ شباط المقبل.وشارك بينتو في صناعة إنجازات قارية مذهلة رفقة كتيبة المدرب جوزيه مورينيو، من خلال بلوغ نهائي الدوري الأوروبي، بجانب الحصول على لقب دوري المؤتمر.وبحسب تقرير منشور في موقع essentially sports، فإن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تقدم النصر بعرض رسمي لجذب تياجو بينتو.وتسعى إدارة النصر إلى تطوير قدرات قطاع كرة القدم وخاصة الفريق الأول؛ للصعود إلى منصات التتويج السعودية والآسيوية.