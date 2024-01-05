دولة القانون تعلن دعمها الكامل لخطوات رئيس الوزراء بشأن إنهاء التواجد الأجنبي في البلاد

2024-01-05 17:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، اليوم الجمعة، دعمها الكامل لخطوات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن إنهاء التواجد الأجنبي في البلاد وتحقيق السيادة الوطنية.وقال رئيس الكتلة عطوان العطواني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تلقينا باعتزاز وفخر وشموخ، الخطاب التأريخي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال الحفل التأبيني الرسمي بالذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر ، والذي أكد فيه المضي قدما نحو إنهاء التواجد الأجنبي وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة".وأضاف العطواني، "نعرب عن دعمنا الكامل لخطوات السوداني بهذا الصدد ، ونؤكد قدرة حكومته واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبةِ في الحفاظ على سيادةِ العراق وأمنه واستقراره".وتابع:"نجدد موقفنا الثابتَ والمبدئيَّ برفض وجود أية قوات أجنبية على أراضينا ، وضرورة إنهاءِ وجودِ قوات التحالفِ الدولي بعد أن انتهت مبرراتِ وجودها".ودعا القوى الوطنية الى "توحيد الموقف والكلمة إزاء هذه التحديات ودعم خطوات رئيس الوزراء الرامية الى إنهاء مسلسل التجاوزات السافرة على سيادة العراق وحرمة أراضيه، في تعدٍ واضح وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية".