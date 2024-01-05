مكافحة الإرهاب في كوردستان يؤكد تعرض قاعدة حرير لهجوم بطائرة مسيرة

2024-01-05 17:30:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان يوم الجمعة، تعرض قاعدة حرير لقصف جوي.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بحسب معلومات جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان فان طائرة مسيرة مفخخة استهدفت اليوم الجمعة في الساعة 16:29، قاعدة حرير العسكرية باربيل التي كانت تُستخدم لقاعدة للتحالف الدولي ضد داعش".

وأفاد مصدر محلي في وقت سابق من اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار قوي قرب مطار حرير باربيل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "دوي انفجار قوي سُمع قرب قاعدة حرير باربيل".

واضاف ان "اعمدة الدخان تصاعدت من مكان الانفجار".