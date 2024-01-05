2024-01-05 18:02:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بيان..بأشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة كركوك فريق العمل في مكافحة الاجرام يلقي القبض على متهم قام بسرقة (٩٠) مليون دينار

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بعد سرقة مبلغ قدره (٩٠) مليون دينار من احد التجار قرب فندق قصر كركوك من قبل احد السراق وهروبه الى محافظة بغداد شرع فريق العمل في قسم مكافحة الاجرام بالتحقيق في الحادث وجمع المعلومات ومتابعة كامرات المراقبة من لحظة سرقة المبلغ لحين خروجه من المحافظة وبعد التنسيق مع مكافحة أجرام بغداد ومتابعة تحرك المتهم عبر عده مناطق داخل العاصمة تمكن فريق العمل مع القسم اعلاه من القبض على المتهم واعادته الى محافظة كركوك وتم توقيفه وفق المادة ٤٤٦ ق ع