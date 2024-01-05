2024-01-05 18:16:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ على عكس أسواق بغداد الأخرى، يبرز سوق عتيق، وسط العاصمة، لا يدخله إلا من تأذن "البضاعة" الموجودة فيه بالدخول، فهو سوق معروف بأنه وفق مصطلح البغداديين الدارج "للجنّاية" فقط، أي الراغبين والمولعين بحب شيء ما أو بضاعة معينة، وهو سوق الحجارين الذي يتميز بـ"المسبحات والخواتم" المصنوعة من مناشئ مختلفة.

كاميرا وكالة شفق نيوز تجولت في أرجاء السوق البغدادي العتيق، المعروف لدى سكان العاصمة بسوق الحجارين، ووثقت ما يحتويه من بضائع وباعة ومرتادين، حيث تبرز فيه أنواع من الخواتيم المختلفة بأحجامها وأنواعها وحتى أسعارها والتي تكون فيه "الشذرة" العنصر الأكثر أهمية، ولا ينافسها هذه الخواتيم في السوق البغدادي إلا "المسبحات" التي تبرز أيضا داخل محال البيع والعربات الجوالة أو "الجنابر" التي اختصت ببيعها، وهي أيضا تخضع لقانون الحجم والسعر والنوع.

تصوير: كرار جبار