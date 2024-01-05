النقل تحدد موعد استئناف رحلات الناقل الوطني بين العراق وماليزيا

2024-01-05 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، استكمال الموافقات الرسمية كافة لإعادة تشغيل الخط المباشر لرحلات الخطوط الجوية العراقية بين العراق وماليزيا.وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تعتزم استئناف الرحلات المباشرة بين بغداد وكوالالمبور، مطلع شباط المقبل، وبواقع رحلة واحدة أسبوعياً كمرحلة أولى".وذكر مدير عام الشركة مناف عبد المنعم- بحسب البيان- أن "الطائرات التي ستخصص لخدمة هذا الخط الحيوي هي من طراز طائرة الأحلام (Dreamliner) والتي ستوفر رفاهية عالية وخدمة الإنترنت للمسافرين طيلة مدة الرحلة".وأكد البيان، أنه "بدعم من قبل الوزير رزاق محيبس السعداوي، تعتزم الشركة الشروع في إطلاق خطة عمل جديدة، خلال العام الحالي، وستكون مكملة لخطة العام 2023 والتي تتضمن توسيع شبكة و جهات السفر على متن أسطولها الجوي، وإتاحة خيارات أكثر للمسافرين من المطارات العراقية إلى مختلف الوجهات الإقليمية والدولية وبأسعار تنافسية وتحسين مستوى الخدمات".