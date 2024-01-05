عمومية الطائرة تصادق على استقالة 4 من أعضاء الاتحاد المركزي

2024-01-05 19:40:34 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد الاتحاد العراقي للكرة الطائرة برئاسة حبيب علي اللاوندي ، اليوم الجمعة، إجتماعهِ الاعتيادي في مقر اللجنة الاولمبية الوطنية وسط العاصمة بغداد.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "تمت المصادقة على الحسابات الختامية لعام 2023 والمدققة من قبل مدقق قانوني، كما تم عرض الخطة السنوية لعام 2024 والمصادقة عليها فضلاً عن المصادقة عن الميزانية التخمينية للعام ذاته".

وأضاف "كما تمت المصادقة على إعادة تشكيل اللجان (الاخلاقيات، التحكيم، الانتخابية، الاستئناف، الانضباط) فضلاً عن انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة النسوية".

وأشار إلى أنه "تم قبول استقالة 4 من المكتب التنفيذي للاتحاد وهم كلا من (النائب الأول د. ازاد حسن والدكتورة نعيمة زيدان، والأعضاء أحمد عبد الكريم وبشار علي)".

ولفت إلى أن "الأسماء أعلاه كانوا ضمن إحدى فقرات الاجتماع، بعد أن تقدم 3 أعضاء بطلب اعفائهم من مناصبهم".