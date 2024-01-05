النزاهة تعلن افصاح "اشراقة كانون" عن ذمتها المالية

2024-01-05 19:50:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

النزاهة: رئيس وأعضاء كتلة (إشراقة كانون) النيابية يفصحون عن ذممهم المالية للعام ٢٠٢٤





أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إفصاح أعضاء كتلة (إشراقة كانون) النيابيَّة عن ذممهم الماليَّة للعام ٢٠٢٤.





مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أكد أن دائرة الوقاية تسلمت استمارات كشف الذمة الخاصة برئيس وأعضاء كتلة (إشراقة كانون) النيابيَّة للعام الجاري، وهم كل من (د. حيدر محمد كاظم) و(تقي ناصر ماجد تقي) و (باسم خضير كاظم زيارة).





وأضاف إن أعضاء الكتلة الآخرين قاموا أيضاً بالاستجابة لواجب الإفصاح وسلموا استمارات الكشف لدائرة الوقاية في الهيئة، وهم كل من النائبة (نفوذ حسين محمد عبد الصاحب)، والنواب (مصطفى خليل نصيف جاسم) و (محمد جاسم محمد علي) و (زهير شهيد عبد الله).





يشار إلى أن رؤساء السلطات التنفيذيَّة والقضائيَّة والتشريعيَّة وعدد من النواب والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة قد توافدوا مطلع العام الحالي على مقر الهيئة؛ لتسليم استمارات كشف الذمة الماليَّة الخاصة بهم إلى دائرة الوقاية في الهيئة.