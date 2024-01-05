توضيح من الحشد حول أحداث البصرة: مجاميع غير منضبطة أثارت الفتنة بين الجماهير (فيديو)

2024-01-05 20:22:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت قيادة عمليات حشد البصرة، يوم الجمعة، توضيحاً حول أحداث البصرة وقالت إن مجاميع "غير منضبطة" أثارت الفتنة بين الجماهير.

وذكر بيان لقيادة العمليات ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هيئة الحشد الشعبي فـي البصرة نظمت مهرجان إحياء ذكرى الرابعـة لاستشهاد قادة النصر، الشهيد أبـو مهـدي المهنـدس والشهيد القائد قاسم سليماني، وخلال المهرجان المركزي ، قامت مجاميع غير منضبطة وغير تابعة لهيئة الحشد الشعبي بإثارة الفتنة بين الجماهير مما أدى إلى إطلاق عيارات نارية".

وأضاف "تم اعتقال هـؤلاء الأفراد، الذين ينتمون إلى شخص يدعى (علاء المحمداوي) وستتخذ بحقهم كافة الإجراءات القانونيـة ونؤكد عدم السماح لأي مجموعة بزعـزعـة الوضع وجر الحشد إلى فتنة داخل محافظة البصرة.