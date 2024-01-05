2024-01-05 20:28:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت كتائب الإمام علي (ع)، اليوم الجمعة (5 كانون الثاني 2024) عن رفض تجريدها "الانتماء" من الحشد الشعبي.

وقال مسؤول الكتائب في محافظة البصرة علاء المحمداوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "يؤسفنا ما صدر من بيانات وتصريحات بحقنا جردتنا من تاريخنا الجهادي في الدفاع عن الوطن والدين والمذهب والانتماء للحشد المقدس، فنحن الجهاد ونحن الحشد ونحن رجال الساتر والمعارك".

وأضاف "مهما صدر بحقنا من ابناء جلدتنا فلن نرد حفاظاً على سمعة المجاهدين وسمعة الحشد".

واستدرك المحمداوي بالقول "لكن لن نقبل بأن نجرد من الانتماء للحشد، فالحشد ملحمة وان دماء شهداءنا جزء من تلك الملحمة".

وكانت وسائل اعلام محلية أفادت بحصول اشتباك مسلّح بين عناصر فصيلين داخل حفل لتأبين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في محافظة البصرة.

وقالت إنه "سُمع صوت إطلاق نار كثيف في محيط المكان الذي أقيم فيه التأبين"، دون معرفة الأسباب، في حين أكدت مصادر طبية إخلاء عدد من الجرحى للعلاج في أحد مستشفيات المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو، لم يتسنّ التحقق من صحتها على الفور، مجموعة مسلّحين يرتدون الزي العسكري وهم يتبادلون إطلاق النار في أحد شوارع المدينة، بينما كان بعضهم يحتمي خلف السيارات خلال الاشتباك.



