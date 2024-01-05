الكمارك: تحريات المنطقة الغربية تضبط 7 شاحنات مخالفة

2024-01-05 21:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الجمعة، عن ضبط 7 شاحنات مخالفة من قبل تحريات كمرك المنطقة الغربية.وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الغربية، تمكن من ضبط (7) شاحنات محملة بـــ (أجهزة تبريد ومواد إنشائية وألواح خشب)، مخالفة لقانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 النافذ".وأكدت الهيئة، أن "عملية الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الكمارك، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".